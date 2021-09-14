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نمو صادرات السلع الإيرانية إلى العراق بنسبة 31%

نمو صادرات السلع الإيرانية إلى العراق بنسبة 31%
الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

 قال المتحدث باسم مصلحة الجمارك الإيرانية "سيد روح الله لطيفي" إن حجم صادرات السلع الإيرانية إلى العراق في غضون الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي (الإيراني – بدأ في 21 مارس 2021) سجل زيادة بنسبة 31 في المئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

العالم - إيران

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء، نوّه لطيفي بان العراق احتل المرتبة الثانية بين الدول الاكثر استيرادا للبضائع الايرانية خلال الفترة الاخيرة؛ معربا عن اسفه لتراجع حجم التبادل التجاري في العام الماضي بين البلدين، وذلك عقب غلق العديد من الحدود البرية المشتركة للحد من تفشي وباء كورونا.

واضاف، ان الاشهر الخمسة الماضية سجلت زيادة في منحى التبادل الاقتصادي بين ايران والعراق.

ولفت المتحدث باسم الجمارك، ان حجم الصادرات الايرانية في غضون 5 اشهر مضت، بلغ 12 مليونا و24 الف طن، وبما يعادل 3 مليارات و163 مليونا و343 الفا و248 دولارا؛ مسجلا 53 بالمئة زيادة من حيث الوزن، و31 بالمئة من حيث القيمة.

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