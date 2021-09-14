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مجلس الأمن يصدر بيانا حول سد النهضة

مجلس الأمن يصدر بيانا حول سد النهضة
الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٦ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة "الأناضول" التركية نقلا عن مصادر دبلوماسية قولها إن مجلس الأمن الدولي سيصدر بيانا يوم الأربعاء يخاطب مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة.

العالم-افريقيا

وقالت "الأناضول" نقلا عن مصادر لم تسمها "إن مجلس الأمن سيصدر بيانا الأربعاء لحث مصر والسودان وإثيوبيا على استئناف مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي".

وفي يوليو الماضي عقد مجلس الأمن جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي، ولم يصدر بعد أي قرار بشأن مشروع تقدمت به تونس يدعو إلى التوصل لاتفاق ملزم بين إثيوبيا والسودان ومصر حول تشغيل السد خلال ستة أشهر.

وشدد وفود باقي الدول الأعضاء في مجلس الأمن على دعمهم الوساطة الإفريقية لحل الخلافات حول السد.

وكانت مصر والسودان تعترضان على الملء الثاني لسد النهضة من دون التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، فيما إثيوبيا شرعت بقرار أحادي في الملء الثاني للسد مكتفية بإخطار مصر والسودان.

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