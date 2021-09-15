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منوها الى ان المفتشين تأقلموا معها ؛

غريب آبادي: شددنا الاجراءات الامنية في منشآتنا النووية بشكل منطقي

غريب آبادي: شددنا الاجراءات الامنية في منشآتنا النووية بشكل منطقي
الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

أكد سفير ايران ومندوبها الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الثلاثاء، أنه تم تشديد الاجراءات الامنية في المنشآت النووية الايرانية بشكل منطقي ومعقول، وأن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأقلموا بالتدريج مع القواعد والتعليمات الجديدة.

العالم - ايران

وفي تغريدة له على تويتر كتب كاظم غريب آبادي: تم تشديد الاجراءات الامنية في المنشآت النووية الايرانية بشكل منطقي ومعقول، وأن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأقلموا بالتدريج مع القواعد والتعليمات الجديدة.

الجدير بالذكر أن بعض وسائل الاعلام ادعت ان ايران شددت اجراءاتها الامنية في منشآتها النووية إزاء حضور مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذه المنشآت.

يشار الى ان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قام بزيارة الى طهران يوم الاحد الماضي، وأجرى خلالها محادثات مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي، وقد تقرر في البيان المشترك بعد اللقاء، ان يتم السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بتبديل بطاقات الذاكرة لعدد من اجهزة الرقابة، والتي سيتم الحفاظ عليها في ايران بختم مشترك.

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