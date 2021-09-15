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طيران العدوان السعودي يشن 35 غارة على المحافظات اليمنية

طيران العدوان السعودي يشن 35 غارة على المحافظات اليمنية
الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

واصل تحالف العدوان السعودي الثلاثاء، شن غاراته وقصفه على عدد من المحافظات اليمنية مخلفاًإصابات وأضرارا مادية في الممتلكات.

العالم - اليمن

وأفادت قناة المسيرة اليمنية بأن طيران العدوان شن 6 غارات على مطار تعز.

في محافظة صعدة شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 6 غارات على مديرية كتاف، فيما استشهد مواطن يمني وأصيب مهاجر إفريقي بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية، وأصيب مواطنان بقصف مدفعي سعودي على منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية.

وفي مارب شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 16 غارة على مديرية صرواح و7 غارات على مديريتي مدغل ومجزر.

وفي الحديدة رصدت غرفة ضباط الارتباط 327 خرقا لقوى العدوان في جبهات الحديدة.

وقال مصدر في غرفة ضباط الارتباط إن من بين خروق قوى العدوان استحداث تحصينات قتالية وغارات وتحليق لطيران تجسسي وقصف صاروخي ومدفعي.

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