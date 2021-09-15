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الحرس الثوري يفكك عصابة مسلحة للاتجار بالبشر في شمال غرب ايران

الحرس الثوري يفكك عصابة مسلحة للاتجار بالبشر في شمال غرب ايران
الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

اعلن مقر حمزة سيد الشهداء (ع) التابع لحرس الثورة الاسلامية عن تفكيك عصابة مسلحة لتهريب البشر في محافظة اذربيجان الغربية شمال غرب ايران.

العالم - ايران

وافادت العلاقات العامة لمقر حمزة سيد الشهداء (ع) التابع للحرس الثوري انه تم في اطار عملية استخباراتية في مدينة خوي بمحافظة اذربيجان الغربية تحديد وتفكيك شبكة منظمة لاختطاف الرهائن وتعذيب وابتزاز الرعايا الأجانب.

واضاف: انه خلال اشتباك جرى مع هذه العصابة قتل احد المهربين وتم اعتقال 5 اخرين وجرى ضبط 3 قطع اسلحة وكمية من العتاد بحوزتهم وتحرير 30 من الرعايا الاجانب الذين كانوا محتجزين لدى هذه العصابة حيث شوهدت على اجسادهم اثار تعذيب.

يذكر ان لمحافظة اذربيجان الغربية الواقعة شمال غرب ايران حدودا مشتركة بطول نحو 1000 كم مع العراق وتركيا وجمهورية اذربيجان عن طريق جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي.

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