الكاظمي: نرى ضرورة اعتماد الدول العربية على نفسها

العالم-العراق

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان، ان “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقبل الأمين العام للجامعة العربية احمد أبو الغيط والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث القضايا الراهنة على الساحتين العربية والإقليمية، وعموم الأوضاع في البلدان العربية، وآخر تطوّرات القضية الفلسطينية، ودور الجامعة العربية في تعزيز المسار الإيجابي ضمن هذه الملفات”.

وأشار رئيس الوزراء خلال اللقاء إلى الدور الذي تقوم به الجامعة العربية، في تقريب وجهات النظر، وتقليل التوترات، وفي تعزيز الحضور العربي في العراق؛ الأمر الذي يحظى بتجاوب شعبي وسياسي”، مبينا ان “العراق سائر في علاقاته الخارجية على نهج تغليب الحوار محل القطيعة والتصادم”.

وأكّد الكاظمي أن العراق يرى ضرورة اعتماد الدول العربية على نفسها، والانفتاح على تبادل وجهات النظر بين الأشقاء”.

من جانبه أشاد أبو الغيط بعودة العراق للاضطلاع بدوره الإقليمي والعربي، وعدّ ذلك عودة مظفرة لها انعكاساتها الإيجابية على عموم الملفات الإقليمية والعربية، ومنها ملفات تعزيز الأمن، والاستقرار، والتنمية المستدامة في المنطقة.