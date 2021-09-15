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هاشتاغ.. تواصل قضية أحرار جلبوع + فيديو

الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣٤ بتوقيت غرينتش

الأراضي المحتلة (العالم) 2021.09.15 – لم تنته قضية الأسرى الفلسطينيين الذين خرجوا من سجن جلبوع، مع إعادة اعتقالهم مرة جديدة.. فالأسرى الأربعة المعتقلون خضعوا لمحاكمة لدى سلطات الاحتلال.

العالم - فلسطين

الأمر لم يقتصر على داخل قاعة المحكمة.. عملية طعن نفذها شاب فلسطيني في الأراضي المحتلة، قبل أن يطلق جنود الاحتلال النار عليه.

إضافة لكل ذلك، إعلان مهم كشفت عنه كتائب القسام فيما يتعلق بالأسرى الأحرار.. المتحدث باسم الكتائب أبو عبيدة أكد أن أي صفقة تبادل للأسرى في المستقبل لن تتم إذا لم تشمل الأسرى الأربعة.

من بين الأسرى الذين أعيد اعتقالهم البطل زكريا الزبيدي.. زكريا تعرض لاعتداءات من جنود الاحتلال ونقل إلى المستشفى للعلاج، فيما حذرت منظمات من تدهور حالته الصحية نتيجة تعرضه للتعذيب.

على مواقع التواصل كتب حساب "مش هيك" حول هذا الموضوع: ويا زكريا أنت الطلقة وأنت الصوت.. قلوبنا معك يا زكريا.

"زينب" أيضا علقت: يتعرض الأسرى في سجون الاحتلال لتعذيب كسرت قدمه بالصعق بوضع أسلاك الكهرباء على جسده.. أين منظمات حقوق الإنسان؟

أما حساب "سعوديون مع الأقصى" فكتب: ستبقون أحرارا بعقولكم وسيبقى الاحتلال خائفا من أفكاركم.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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