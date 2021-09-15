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وكالة يونهاب الكورية الجنوبية: كوريا الشمالية أطلقت مقذوفاً غير محدّد

الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

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