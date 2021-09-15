كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين نحو بحر اليابان

العالم-اسيا والباسفيك

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن سلطات المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية تجري تحليلا دقيقا للحصول على تفاصيل أخرى بما فيها عدد ونوع القذائف التي تم إطلاقها ومكان الإطلاق وغيرها.

من جهته، أكد خفر السواحل الياباني أيضا أن كوريا الشمالية أطلقت بفارق 5 دقائق، صاروخين في اتجاه بحر اليابان، مرجحة أن يكون الصاوخان قد سقطا خارج مياه اليابان الإقليمية ومنطقتها الاقتصادية الحصرية.

وقدمت الحكومة تقييما أوليا مماثلا للحادث، مشيرة إلى أنها تقوم حاليا بتحليل المعلومات الواردة.

ووصف رئيس الوزراء الباباني يوشيهيدي سوغا تصرف بيونغ يانغ بأنه "عمل مشين يشكل تهديدا لاستقرار وأمن بلدنا والمنطقة".

وأضاف أن إطلاق كوريا الشمالية الصواريخ "انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي" ، مؤكدا أن طوكيو تدين خطوة بيونغ يانغ وتحتج بشدة عليها.

ويعد هذا الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي هو الخامس من نوعه في هذا العام، وجاء بعد يومين من إعلان بيونغ يانغ أنها اختبرت بنجاح إطلاق نوع جديد من صواريخ "كروز" بعيدة المدى.