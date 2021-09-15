أهم عناوين الصحافة الايرانية لصباح اليوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021

ابرار ..

- إتصال هاتفي بين الرئيس إبراهيم رئيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين وحديث عن لقاء محتمل

اطلاعات ..

- وزير الخارجية عبد اللهيان.. نهج إيران إزاء أفغانستان يدعم جهود تشكيل حكومة شاملة

جمهوري اسلامي..

- التفاهم الأخير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية حال دون صدور قرار بمجلس الحكام

ايران ..

- السيد حسن نصر الله يتحدث عن إستمرار إرسال الوقود الإيراني للبنان مثمنا موقف إيران

حمايت..

- نصر الله.. إرسال إيران ناقلات وقود إلى لبنان قلب الحسابات الأمريكية

عصر ايرانيان ..

- وزارة الصحة الفلسطينية تؤكد إرسال الكيان "الإسرائيلي" لقاحات ضد كورونا فاسدة للفلسطينيين

قدس ..

بوتين في لقائه مع الأسد .. تواجد قوات أجنبية في سوريا دون طلب دمشق غير قانوني

كيهان ..

- السيد حسن نصر الله.. صفقة الوقود بين لبنان وإيران غيرت المعادلات الإقليمية

خراسان ..

- الرئيس المصري السيسي يلتقي برئيس الوزراء الصهيوني بينيت بشرم الشيخ في إحياء لدور السادات

جوان ..

- هلع في الكيان الصهيوني من تفجر الأوضاع بالقدس والضفة وسط أنباء تعرض أسرى فلسطينيين للتعذيب

رسالت ..

- اليابان تحذر من وقوع هجمات إرهابية في ستة بلدان آسيوية

سياست روز..

- إحتمال إنضمام النرويج لقائمة البلدان التي ترغب بالخروج من عضوية الإتحاد الأوروبي

أهم مقالات الصحف الايرانية لصباح اليوم الأربعاء

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رسالت..

صحيفة رسالت كتبت في مقالها ( الغرب وسراب فرض إتفاق نووي أحادي ).. موقف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بعد زيارته لايران و تصريحاته الابتزازية بمجلس الحكام يلقي الضوء على واقع تسييس هذه الوكالة وتحولها الى اداة لتحقيق اهداف امريكا والترويكا الاوروبية، (إن هناك سيناريو أمريكيا أوروبيا بالتنسيق مع الوكالة الدولية لفرض إتفاق نووي بشكل أحادي على إيران ) سيناريو يدفع وعبر تصعيد الضغوط على بلادنا الى اجراء تغييرات في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 باقحام قضايا غير نووية فيه او حتى لابرام اتفاق جديد يشمل قدرات وسياسات ايران ايضا.

ولا ندري في الواقع ماالذي لم تفهمه امريكا وحليفاتها الاوروبيات في هذا السياق حتى الان بشأن موقف ايران الواضح ازاء كل هذه الالاعيب خاصة بعد فشل سياسة ضغوط الحد الاقصى الترامبية وباعتراف بايدن نفسه رغم مواصلته العمل بهذه الضغوط.ان ايران قالتها صريحة بان احياء الاتفاق النووي غير ممكن الا بالغاء الحظر بالكامل وبعودة القوى الغربية بالتزاماتها فيه بالكامل وبوقف اية تشبثات بسراب تغييره او توسيعه.

جوان ..

- في مقالها الذي يحمل عنوان ( تجاهل للبقرة التي لم تعد حلوبا) كتبت صحيفة جوان عن اجواء العلاقات بين امريكا والسعودية.. العلاقات الامريكية السعودية تمر في مرحلة جديدة من الواضح للعيان فيها بأن ادارة بايدن وعلى عكس ادارة ترامب لم تعد مهتمة بالسعودية وبمشاكلها وقضاياها بالمنطقة. ( إن عدم الإهتمام الأمريكي بالسعودية تجسد أكثر في ظل حالة الإنكفاء والإحباط الأمريكي بالمنطقة بشكل عام ) والانسحاب الامريكي الذليل من افغانستان مؤشر على هذا الاحباط.

ويبدو واضحا ان السعودية ادركت هذا الواقع وانعكس ذلك تغييرات نسبية في سياساتها الخارجية وفي الغاءها لزيارة وزير الدفاع الامريكي للسعودية في اطار جولته الاقليمية وهي جولة وضعت السعودية كمحطة اخيرة , بعد ان سحبت امريكا بطاريات باتريوت وثاد من السعودية رغم اتساع دائرة الضربات الصاروخية اليمنية في العمق السعودي, وكل ذلك يعطي صورة واضحة عن انتهاء شهر عسل العلاقات الطويل بين امريكا والسعودية.

اطلاعات ..

- نشرت صحيفة اطلاعات تقريرا يتحدث عن خروج (تظاهرات في عدن ضد منصور هادي والإمارات) جاء فيه .. تشهد مدينة عدن اليمنية مظاهرات واحتجاجات شعبية ضد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا وضد حكومة الرئيس اليمني السابق الهارب منصور هادي المدعوم سعوديا. ( إن المظاهرات والإحتجاجات الشعبية في عدن تعكس عمق نقمة وإستياء المواطنين من تدهور الأوضاع المعيشية والأمنية ) وذلك وسط استمرار الصراع بين الوكلاء اليمنيين للسعودية والامارات اي حكومة هادي والمجلس الانتقالي.

ويقول شهود عيان ان المظاهرات بعدن نددت بتحويل جنوب اليمن الىحلبة صراع سعودي اماراتي على المصالح عبر وكلاء من الداخل اليمني وكل ذلكة وسط تدهور الاوضاع المعيشية بشكل خطير.

وطن امروز ..

صحيفة وطن امروز كتبت في افتتاحيتها ( مباحثات لإلغاء الحظر بالكامل فقط ).. ان على السيد رافائل غروسي المدير العام للوكالة الدولية لطاقة الذرية ان يدرك بأن العالم بدأ يفقد ثقته بشكل متسارع بهذه الوكالة لخروجها عن مبدأ الحياد وتحولها لاداة تخدم اهداف ونوايا امريكا والقوى الغربية، ( إن إيران باتت تنظر لهذه الوكالة كمؤسسة أمريكية بإمتياز لإنتهاجها سياسة غير منطقية ومنحازة بالكامل لصالح أمريكا ) والواقع هو ان ما يحدث اليوم على صعيد البرنامج النووي الايراني والاتفاق النووي هو لعب هذه الوكالة الدولية لدور الشرطي الطيب ولعب امريكيا دور الشرطي السيئ لتحقيق هدف دفع ايران للتنازل عن حقوقها القانونية بشتى السبل من ضغوط وتهديدات وابتزازات، الامر الذي بات يهدد بتقويض مفاوضات فيينا الخاصة باحياء الاتفاق النووي عبر تجاهل واقع ان ما تريده ايران من وراء المشاركة في هذه المفاوضات هو الغاء الحظر بالكامل وعندها يمكن الحديث عن احياء هذا الاتفاق.

ابرار..

نقلت صحيفة ابرار عن المفوضية العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة قولها ( هناك أدلة دامغة بقيام طالبان بتصفيات لمسؤولين سابقين) ويقول تقرير الصحيفة .. المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة كدت ان لديها ادلة لا تقبل الشك حول ..

( قيام حركة طالبان بقتل ضباط ومسؤولين أمنيين في الحكومة السابقة في عمليات تصفية ممنهجة ) وحسب هذه المفوضية ايضا تشن طالبان ورغم كل ادعاءاتها الخاصة بضمان امن وسلامة جميع الموظفين والمسؤولين السابقين بحملة تصفيات لا لهؤلاء الموظفين والمسوؤلين والضباط فحسب بل تشمل هذه الحملة افراد اسرهم ايضا في بعض الحالات. وتقوم طالبان بمداهمات ليليلة للمنازل بحثا عن المسؤولين والموظفين السابقين .

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها ( وقف تخصيب اليورانيوم في إيران غير ممكن).. تخطئ امريكا اذا ما تصورت بان مخططاتها وضغوطها وتهديدات الكيان الصهيوني ستدفع ايران الى وقف تخصيب اليورانيوم، ( إن الكيان الصهيوني يقوم بضجة كبرى للترويع من البرنامج النووي الإيراني طارحا مزاعم كاذبة وأمريكا تستغل هذه الضجة لصالحها) وذلك عبر الاصرار على اقحام قضايا غير نووية في مباحثات فيينا الخاصة باحياء الاتفاق النووي . والواقع هناك تنسيق امريكي صهيوني , فتل ابيب تهدد وواشنطن تطرح استئناف مباحثات فيينا حسب مقاييسها، ان كل هذه الاجواء المفتعلة لن تثني عزم بلادنا على مواصلة برناجها النووي السلمي , وهذه التهديدات فارغة لن تخيف ايران ابدا.