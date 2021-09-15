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مراسل العالم: عدوان تركي مكثف بالمدفعية على قرية "الدردارة" التابعة لبلدة تل تمر في الريف الشمالي الغربي لمحافظة الحسكة السورية

الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

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