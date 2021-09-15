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تعيين علي باقري مساعدا لوزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية

تعيين علي باقري مساعدا لوزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية
الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٢ بتوقيت غرينتش

اصدر وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبداللهيان ثلاثة قرارات عين بموجبها ثلاثة مساعدين جدد له في الشؤون السياسية والدبلوماسية الاقتصادية والشؤون الادارية والمالية.

العالم - ايران

وبموجب هذه القرارات تم تعيين علي باقري مساعدا للشؤون السياسية خلفا لـ عباس عراقجي ، ومهدي صفري مساعدا لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، خلفا لـ رسول مهاجر، ومحمد فتحعلي مساعدا للشؤون الإدارية والمالية خلفا لـ علي أبو الحسني.

واعرب امير عبداللهيان عن أمله في تحقيق سياسات واستراتيجيات الجهاز الدبلوماسي، وخاصة السياسة المتوازنة والفاعلة والنشطة والذكية والتنسيق و التعاطي مع المساعدين والمدراء والخبراء لتحقيق النجاح في أداء المهام الموكلة إليهم من خلال التوكل على الله تعالى، واتباع توجيهات قائد الثورة الاسلامية.

وفي قرارات اخرى عين امير عبداللهيان المساعدين السابقين عباس عراقجي وعلي أبو الحسني ورسول مهاجر مستشارين لـوزير الخارجية، معربا عن تقديره لجهودهم.

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