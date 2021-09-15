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مراسلة العالم: وحدات من الجيش والقوى الأمنية تدخل بلدة المزيريب بريف درعا الغربي وترفع العلم السوري بعد انضمامها لاتفاق التسوية

الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٢ بتوقيت غرينتش

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