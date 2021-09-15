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الامن البرلمانية: لم يُتّخذ قرار مناقض للقانون خلال زيارة غروسي لطهران

الامن البرلمانية: لم يُتّخذ قرار مناقض للقانون خلال زيارة غروسي لطهران
الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش

اكد المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي الايراني محمود عباس زادة مشكيني بان ما جرى خلال زيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الى طهران كان في سياق المصالح الوطنية ولم يتم خلالها اتخاذ قرار مناقض للقانون.

العالم - ايران

وقال عباس زادة مشكيني في تصريح ادلى به لوكالة انباء "فارس": لقد كنا على اطلاع بزيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي وكانت لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى على اطلاع بها ايضا.

واضاف: انه خلال الاجتماع الاخير للجنة الامن القومي البرلمانية قدم وزير الخارجية تقريرا حول بعض القضايا بشان زيارة غروسي لاعضاء اللجنة.

وتابع قائلا: ان رئيس المجلس تحدث في الاجتماع المغلق يوم امس ايضا حول محتوى وهدف زيارة غروسي واطلع النواب على الامور اللازمة.

واكد النائب عباس زادة مشكيني: من المؤكد انه لم يحدث ما يناقض قانون المبادرة الاستراتيجية وصون المصالح الوطنية وان الحكومة التزمت بالقانون تماما.

واضاف: ان امير عبداللهيان اشار يوم امس الى هذه النقطة وهي انه لم تحدث اي امور مناقضة للقانون وتم الالتزام بالقانون.

واشار الى الزيارة التي قام بها مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى طهران تلبية لدعوة من رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية على اعتاب اجتماع لجنة الحكام كي يتمكن من تقديم تقرير للاجتماع وقال: ان البيان المشترك تضمن القرارات اللازمة المتخذة خلال الزيارة.

وختم المسؤول البرلماني تصريحه بالقول ان ما حدث خلال الزيارة كان في سياق المصالح الوطنية وصناعتنا النووية ولم يتم اتخاذ قرار مناقض للقانون.

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