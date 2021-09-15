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اوليانوف: لا وجود اطلاقا لاي مؤشر على انشطة ايرانية للوصول الى اسلحة نووية

اوليانوف: لا وجود اطلاقا لاي مؤشر على انشطة ايرانية للوصول الى اسلحة نووية
الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش

اكد سفير ومندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل اوليانوف بانه لم يكن هنالك لغاية الان اطلاقا اي مؤشر يدل على وجود انشطة من جانب ايران للوصول الى اسلحة نووية، معتبرا الاتهامات في هذا الصدد بانها تهدف للتاثير على مفاوضات فيينا.

العالم - ايران

يتبع...

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اوليانوف: لا وجود اطلاقا لاي مؤشر على انشطة ايرانية للوصول الى اسلحة نووية

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