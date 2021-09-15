محمد علي الحوثي مخاطباً المرتزقة: غادروا مواقع الخزي والعار

العالم - اليمن

وقال الحوثي خلال فعالية خطابية نظمتها قيادة المنطقة العسكرية الخامسة والقوات البحرية وخفر السواحل بمناسبة حلول الذكرى السابعة لثورة الـ 21 من سبتمبر، إن قوى الغزو والارتزاق عجزت عن دخول الحديدة وليس صحيحا أنهم ذهبوا إلى ستوكهولم لأجل الاتفاق الإنساني والدليل أنهم يوميا يقتلون الأبرياء من أبناء الحديدة.

وأشاد الحوثي بصمود وثبات منتسبي المنطقة العسكرية الخامسة قائلاً: صمودكم وثباتكم تاج على رؤوسكم ولكم الفخر أنكم لم تحنثوا بقسمكم العسكري ولم تخونوا وطنكم وكنتم الأوفياء في زمن الخيانة والثابتين في زمن التراجع والاحرار في زمن العبودية.

وأشار إلى أنه قام بزيارة مواقع التدريب في المنطقة الخامسة مطمئناً أبناء الشعب اليمني أن قيادة المنطقة العسكرية وكافة منتسبيها في أتم الجهوزية.