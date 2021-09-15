الأسری الفلسطينيين يسجلون نقاطاً ضد 'اسرائيل' بملعقة

العالم - خاص بالعالم

وقال المدلل في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان الكيان الصهيوني يعاني في المستوی السياسي من ائتلاف حكومي هش، قد يتدمر في أي لحظة واضطرار رئيس وزراء الاحتلال لحفظ هذا الائتلاف.

وأضاف المدلل:"علی المستوی الامني، يعتبر الكيان الصهيوني طير جريح يحاول ان يتشبث بأي شئ من القوة للحفاظ علی وجوده، لكن لاتوجد قوة تحفظه من الشعب الفلسطيني.

وأكد ان الكيان الصهيوني يعيش اليوم أسوء حالاته منذ العام 1948، فقد استطاعت المقاومة الفلسطينية صنع معادلة جديدة مع الكيان الصهيوني وان تثبت قواعد الاشتباك من خلال ضرب الكيان الصهيوني من قطاع غزة.

وأضاف المدلل بعد ذلك جاءت معركة سيف القدس والتي ابدعت فيها المقاومة ووحدت الشعب الفلسطيني في كل مكان حتی في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح ان عملية نفق الحرية، كانت بمثابة ضربة امنية للكيان الصهيوني فقد كانت أشبه بمعجزة قام بها الاسری الفلسطينيين بواسطة ملعقة.

وأكد ان الاسری الفلسطينيين سجلوا نقاطاً ضد العدو الصهيوني بهذه العملية.