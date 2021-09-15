وكالة يمنية: "إسرائيل" انشأت مركزاً إستخباراتياً في سقطرى

العالم - اليمن

وعلمت “وكالة الصحافة اليمنية “، من مصادرها، أن الهلال الإماراتي، وقع عقدا مع الكيان الصهيوني لإنشاء مركز استخباراتي تابع للقوات الجوية الإسرائيلية في مطار مدينة حديبو عاصمة الجزيرة.

وأوضحت المصادر أن الإمارات فتحت سقطرى للتواجد العسكري الإسرائيلي منذ إعلان تطبيع العلاقات بينهما في منتصف العام 2020م.

يأتي ذلك بعد أن أرسلت الإمارات عدة سفن تحمل على متنها معدات وأجهزة عسكرية إسرائيلية، تم إنزالها في ميناء الجزيرة خلال الأشهر الماضية.

وأفسحت الإمارات المجال، أمام التواجد العسكري الصهيوني في سقطرى، لإنشاء مطار عسكري وبإشراف خبراء فنيين من البحرية الإسرائيلية، واستمرار وصول ضباط من المخابرات الإسرائيلية إلى سقطرى تمكنوا خلال النصف الثاني من العام الماضي 2020م، من نصب شبكة اتصالات عسكرية بالجزيرة.