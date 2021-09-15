الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١
١٠:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

برعاية الإمارات

وكالة يمنية: "إسرائيل" انشأت مركزاً إستخباراتياً في سقطرى

وكالة يمنية:
الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٨ بتوقيت غرينتش

افادت وكالة الصحافة اليمنية عن قيام الكيان الصهيوني بانشاء مركزا استخباراتيا له في مطار جزيرة سقطرى جنوب شرق اليمني التي تحتلها الإمارات.

العالم - اليمن

وعلمت “وكالة الصحافة اليمنية “، من مصادرها، أن الهلال الإماراتي، وقع عقدا مع الكيان الصهيوني لإنشاء مركز استخباراتي تابع للقوات الجوية الإسرائيلية في مطار مدينة حديبو عاصمة الجزيرة.

وأوضحت المصادر أن الإمارات فتحت سقطرى للتواجد العسكري الإسرائيلي منذ إعلان تطبيع العلاقات بينهما في منتصف العام 2020م.

يأتي ذلك بعد أن أرسلت الإمارات عدة سفن تحمل على متنها معدات وأجهزة عسكرية إسرائيلية، تم إنزالها في ميناء الجزيرة خلال الأشهر الماضية.

وأفسحت الإمارات المجال، أمام التواجد العسكري الصهيوني في سقطرى، لإنشاء مطار عسكري وبإشراف خبراء فنيين من البحرية الإسرائيلية، واستمرار وصول ضباط من المخابرات الإسرائيلية إلى سقطرى تمكنوا خلال النصف الثاني من العام الماضي 2020م، من نصب شبكة اتصالات عسكرية بالجزيرة.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

انتفاضة شعبية ضد الامارات ومليشياتها في سقطرى

احتدام التوتر بين مرتزقة السعودية والإمارات في سقطرى اليمنية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الدبيبة يستقبل وفدا أمريكيا في طرابلس

ليبرمان: من المستحيل التوصل لاتفاق مع عباس

توقعات بزيادة الطلب على النفط في 2022 مع استمرار حملات التطعيم + فيديو

استئناف الرحلات الجوية بين ايران وافغانستان

فيديو مرعب لدهس فتاتين في السعودية!

حركة الوفاق البحرينية في ذكرى اتفاقية العار: إجماع بحريني غير مسبوق في رفض التطبيع