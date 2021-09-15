الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١
١٠:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الأسير "الزبيدي" مصاب بكسور في الفك وأضلاع القفص الصدري

الأسير
الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٨ بتوقيت غرينتش

قالت هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الأسير زكريا الزبيدي، الذي أعادت إسرائيل اعتقاله، السبت الماضي، تعرض للضرب والتنكيل خلال عملية اعتقاله، وأُصيب بكسور في فكه وعظام قفصه الصدري.

العالم - فلسطين

وذكرت في بيان صحفي، عقب زيارة المحامي الإسرائيلي أفيغدور فيلدمان (تم تكليفه من قبل هيئة الأسرى)، للزبيدي، في معتقل الجلمة الإسرائيلي، أن الزبيدي "مصاب بكسر في الفك وكسرين في الأضلاع (عظام القفص الصدري)".

وأوضحت الهيئة نقلا عن فيلدمان، قوله إن الزبيدي تم نقله الى أحد المشافي الإسرائيلية، وتمت معالجته بالمسكنات فقط.

وأضافت "يعاني المعتقل، من كدمات وخدوش في مختلف أنحاء جسده بفعل الضرب والتنكيل".

وحول تفاصيل هروب المعتقل الزبيدي من السجن، قال محاميه فيلدمان، إنه "لم يشارك في أعمال حفر النفق (الذي استخدم في الهرب)، وانضم إلى غرفة الأسرى الستة قبل يوم واحد من خروجهم منه، والذي استغرق حفره قرابة العام".

وبيّن الزبيدي للمحامي أنهم "وعلى مدار الأيام الأربعة التي تحرروا فيها، لم يطلبوا المساعدة من أحد، ولم يشربوا الماء طوال فترة تحررهم، وكانوا يأكلون ما يجدون من ثمار في البساتين كالصبر والتين وغيره".

وفي 6 سبتمبر/ أيلول الجاري، فر الأسرى الستة من سجن "جلبوع" شديد الحراسة شمالي إسرائيل، عبر نفق حفروه من زنزانتهم إلى خارج السجن، وأعيد اعتقال 4 منهم الجمعة والسبت الماضيين، فيما تبحث قوات الأمن الإسرائيلية عن مناضل يعقوب نفيعات، وأيهم فؤاد كممجي.

روابط ذات صلة

"زكريا تحت التعذيب" الى الترند العالمي.. 'أسرى نفق الحرية' لعنة أبدية على الكيان الاسرائيلي

الصليب الاحمر: نبذل قصارى جهدنا لزيارة الاسرى الاربعة الذين اعيد اعتقالهم

شاهد: نقل أحد أسری نفق الحرية الی العناية المركزة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الدبيبة يستقبل وفدا أمريكيا في طرابلس

ليبرمان: من المستحيل التوصل لاتفاق مع عباس

توقعات بزيادة الطلب على النفط في 2022 مع استمرار حملات التطعيم + فيديو

استئناف الرحلات الجوية بين ايران وافغانستان

فيديو مرعب لدهس فتاتين في السعودية!

حركة الوفاق البحرينية في ذكرى اتفاقية العار: إجماع بحريني غير مسبوق في رفض التطبيع