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ليبرمان: من المستحيل التوصل لاتفاق مع عباس

ليبرمان: من المستحيل التوصل لاتفاق مع عباس
الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

اعتبر وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، الأربعاء، أن من المستحيل التوصل إلى اتفاق مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس.

العالم - فلسطين

وكرر ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني، في حديث مع هيئة البث الإسرائيلية، الرسمية، موقفه السياسي المعادي لرئيس السلطة.

وقال ليبرمان "التعاون الأمني مع السلطة الفلسطينية مصلحة مشتركة، لكن من غير الممكن التوصل إلى تسوية سياسية مع أبو مازن".

وأعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت في أكثر من مناسبة أنه لا ينوي اللقاء مع رئيس السلطة الفلسطينية رغم لقاء بيني غانتس معه.

وسبق لمكتب بينيت أن أشار إلى عدم وجود "مفاوضات سياسية مع السلطة الفلسطينية".

وبخصوص قطاع غزة، فقد اعتبر ليبرمان أنه يحتاج إلى "معالجة شاملة وحلّ معقد مصاغ باتفاق وطني واسع" حسب تعبيره.

واستدرك "لكن هذا لن يحدث في العام المقبل، وربما ليس في العام الذي يليه"، دون تفاصيل.

وأضاف ليبرمان "ليس لدينا مصلحة في التصعيد، لكن من المستحيل قبول صيغة الحكومة السابقة: الهدوء مهما كان الثمن".

وكانت السلطات الإسرائيلية قد لوّحت في الأسابيع الأخيرة، بتنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد قطاع غزة.

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