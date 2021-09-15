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الصحة الايرانية: أكثر من 19 ألف إصابة و 452 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: أكثر من 19 ألف إصابة و 452 وفاة جديدة بكورونا
الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٢١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 19 ألفا و 731 إصابة و 452 وفاة جديدة في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الاربعاء تم تسجيل 19 ألفا و 731 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 360 ألفا و 387 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 3016 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 7054 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 4 ملايين و 654 ألفا و 558 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 452 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 115 الفا و 619 حالة وفاة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 30 مليونا و 557 ألفا و 737 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 168 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 209 مدن، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 71 مدينة.

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