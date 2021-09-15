رئيس حكومة هايتي يقيل نائبا بارزا رجح تورطه في اغتيال الرئيس

العالم- الأميركيتان

وأعلن هنري على حسابه في "تويتر" عن إقالة القائم بأعمال المفوض الحكومي (المدعي العام) في بورت أو برانس، بيد-فورد كلود.

ونشر موقع Haiti24 وثيقة أبلغ فيها رئيس الحكومة كلود بإعفائه عن منصبه بدعوى ارتكابه "مخالفة إدارية".

يأتي ذلك بعد أن طلب كلود من القضاء إدراج اسم هندي على قائمة المشتبه فيهم في قضية اغتيال الرئيس مويس الذي قتل بنيران مجموعة من المسلحين في مقر إقامته في يوليو الماضي.

وادعى كلود أنه اكتشف أن هنري كان على تواصل مع مسؤول سابق في وزارة العدل يعد العقل المدبر في عملية الاغتيال ولم يتم اعتقاله بعد، وطلب من الجهات المعنية بالهجرة منع رئيس الحكومة من مغادرة البلاد.

واتهم هنري في المقابل كلود بتسييس التحقيق، ورفض التعليق على الاتهامات الموجهة إليه.