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رغم مرور عقد على سجنه.. مشيمع يرفض عرض الافراج بشروط مذلة

الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٥٠ بتوقيت غرينتش

منذ عقد من الزمن والقيادي السياسي البحريني المعارض حسن مشيمع معتقل في سجون النظام البحريني، رغم ظروفه الصحية المتدهورة.

العالم- خاص بالعالم

مشيمع رفضا عرضا للإفراج عنه بعفو ملكي بشروط وصفها هو بالمذلة. وشدد على رفضه التنازل عن أي من حقوقه الأساسية أو القبول بشروط مسبقة مقابل الإفراج عنه.

واضاف في رسالة وصلت الى عائلته، أن "ما يتعرض له محنة كبيرة، لكن الأمر هان عليه بالصبر، شأن عدد من إخوانه المعتقلين".

وقال أنه من هذا المنطلق وبوضوح تام، يعلن أنه "إن خُيِّر بين حرية مكبلة وذليلة ومشروطة، أو البقاء في السجن، فالأفضل الأخير".

موقف لاقى ثناءً وشكرا من آية الله الشيخ عيسى قاسم، الذي وصف موقف مشيمع بالمشرِّف، لتقديمه قضيّة شعبِهِ على حاجته الملحّة للخروج من السجن ومراعاة صحّته.

بدورها، حملت حركة الحرّيات والدّيمقراطيّة (حق) الذي يشغل مشيمع منصب امينها العام، حملت سّلطات البحرين أيّ تدهور أو تداعيات خطيرة على صحّته، مشيرة الى انه يعاني من أمراضٍ عديدةٍ منذ أكثر من عقدٍ من الزّمان، في ظلّ حرمان ممنهج لرّعايته الصّحيّة اللازمة من قبل النظام، والتّضييق عليه بوسائل انتقاميّة مختلفة.

وبالتزامن، أصدر خبراء في الأمم المتحدة تقريرا ورسالة الى المنامة اتهمها فيه سلطات البحرين بـ"انتهاكات موثقة لحقوق المواطنين" وممارسات تشمل الاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والتعذيب.

وأوضح التقرير إن الانتهاكات تتعارض مع مبادئ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت له البحرين، فضلا عن انتهاك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وطالب التقرير السلطات بالرد على الرسالة التي قدمت بيانات دقيقة حول شخصيات بحرينية معتقلة.

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