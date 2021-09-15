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اسلامي: ليس بامكان احد وقف انجازات ايران النووية

اسلامي: ليس بامكان احد وقف انجازات ايران النووية
الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:١٢ بتوقيت غرينتش

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي بانه ليس بامكان احد وقف انجازات ايران النووية.

العالم- ایران

يتبع..

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