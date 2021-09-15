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حفروا النفق في 9 أشهر واعتقلوا بالصدفة

حفروا النفق في 9 أشهر واعتقلوا بالصدفة
الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:١٦ بتوقيت غرينتش

روى محاميان مكلفان بالدفاع عن أسرى "نفق الحرية" تفاصيل ماحدثهم به الأسيران محمد ومحمود العارضة عن كيفية هروبهم من سجن جلبوع أكثر سجون الاحتلال الإسرائيلي تحصينا، حتى اعتقالهم بالصدفة.

العالم - فلسطين

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