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بيسكوف يدحض أنباء عن وجود عسكريين روس في مالي

بيسكوف يدحض أنباء عن وجود عسكريين روس في مالي
الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الأنباء التي تحدثت عن وجود عسكريين روس في مالي، لا أساس لها من الصحة.

العالم- روسيا

وأضاف بيسكوف، للصحفيين عندما سئل عما إذا كان لدى الكرملين معلومات حول المفاوضات بين السلطات المالية وشركة الحراسة الخاصة "فانغر": "لا يوجد ممثلون للقوات المسلحة الروسية هناك، ولا تجري أية مفاوضات رسمية بهذا الخصوص. نحن ننطلق من ذلك".

ولدى سؤاله عما إذا كان وزير دفاع مالي، خلال زيارته لروسيا، قد أثار مسألة تقديم المساعدة العسكرية، أجاب بيسكوف أن روسيا تحافظ على اتصالات، بما في ذلك في المجال العسكري، مع العديد من الدول، بما في ذلك القارة الإفريقية.

وقال بيسكوف: "أكرر مجددا، لا يوجد هناك أي عسكررين روس".

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