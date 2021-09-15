العالم- الأميركيتان

وأشار "بوليتيكو" في تقرير نشره أمس الثلاثاء إلى أن إدارة بايدن منذ مارس الماضي صادقت على تقديم دعم عسكري من خلال التسليح والتدريب إلى أوكرانيا، بما في ذلك حزمة من المعدات والمساعدات العسكرية بقيمة 275 مليون دولار، غير أن بعض المشرعين في الكونغرس يريدون من البيت الأبيض فعل المزيد في هذا السبيل وقدموا لذلك تعديلا على قانون ميزانية الدفاع لعام 2022 المالي.

وأوضح الموقع أن هذا التعديل الذي تم دمجه في نسخة القانون الخاصة بلجنة القوات المسلحة في مجلس النواب ينص على إلزام البنتاغون بتقديم تقرير إلى الكونغرس بشأن الخيارات المتاحة للبيع أو التسليم المحتمل لـ"منظومات موجودة من غير المرجح نشرها في المستقل القريب" إلى أوكرانيا.

ولا تشرح نسخة القانون الخاصة بلجنة القوات المسلحة ماهية تلك المنظومات الممكن تسليمها إلى أوكرانيا، غير أن موظفا في الكونغرس أكد لـ"بوليتيكو" أن بطاريتي "القبة الحدودية" اللتين اقتنتهما الولايات المتحدة من الكيان الاسرائيلي عام 2019 في مقدمة الخيارات المتاحة لأن هناك "عددا قليلا من المنظومات المناسبة القادرة على التصدي للخطر الذي تواجه أوكرانيا من قبل روسيا".

ولفت "بوليتيكو" إلى أن هذا التعديل لا يزال قيد النظر في مجلس النواب.

وأشار التقرير إلى أن واشنطن تواجه صعوبات ملموسة في جهودها الرامية إلى دمج "القبة الحديدية" ضمن منظومة القيادة والتحكم الخاصة بالجيش الأمريكي، لأن مواصفات هذه المنظومة تقضي بالحد من فعاليتها عند نشرها خارج كيان الاحتلال.