الصين: فكرة ضم سيئول إلى تحالف "العيون الخمس" عفا عليها الزمن

العالم- آسيا والباسفيك

وأدلى وانغ بهذه التصريحات بعد محادثاته مع نظيره الكوري الجنوبي جيونغ أوي-يونغ في سيئول، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي دعا فيه مشروع قانون معد من قبل مجلس النواب الأمريكي إدارة الرئيس جو بايدن إلى النظر في توسيع التحالف الاستخباراتي الذي يضم الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وكندا ونيوزيلاندا.

وجاءت هذه الخطوة التشريعية في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى حشد حلفائها وشركائها لمواجهة النفوذ المتزايد للصين، حيث من المرجح أن يؤدي خروجها الأخير من أفغانستان إلى تحرير مواردها لتجديد التركيز على تكثيف المنافسة مع بكين.

ودعا وزير الخارجية الصيني كوريا الجنوبية إلى العمل معا لتقوية "الإحساس بالانتماء للمجتمع" في مواجهة "التحول الكبير" الذي يطرأ على المشهد الدولي، واصفا البلدين بأنهما "جارتان قريبتان لا تستطيعان الانتقال إلى مكان آخر، وشريكتان لا تستطيعان الانفصال بعضهما عن بعض".

وجاءت المحادثات في الوقت الذي تأمل فيه سيئول أن تواصل بكين لعب دور بناء في تعزيز الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، في أعقاب التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية ووجود دلالات على إعادة تشغيل مفاعل نووي ينتج البلوتونيوم في مجمع يونغبيون الرئيسي.

وقال مسوؤل بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن وانغ أشار إلى أن الدول المعنية بحاجة إلى التحلي بضبط النفس لضمان ألا تؤدي خطوات عسكرية أحادية الجانب إلى "حلقة مفرغة" من التوترات في شبه الجزيرة الكورية. وتابع المسؤول أن الجانبين اتفقا على التعاون الوثيق بين البلدين من أجل الاستئناف المبكر للعملية المتوقفة من أجل السلام الدائم مع كوريا الشمالية.

وأضاف المسؤول أن الوزيرين اتفقا أيضا على استكشاف الإجراءات القابلة للتطبيق للتواصل مع كوريا الشمالية، بما في ذلك الدعم الإنساني.

وفي وقت سابق من اليوم قام وزير الخارجية الصيني بزيارة مجاملة للرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، الذي أعرب عن أمله في أن تواصل الصين دعم جهود سيئول لتعزيز السلام مع الشمال.