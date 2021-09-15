عملية اجلاء امريكي من عدن

العالم- الیمن

یأتي ذلك في وقت تواصلت فيه الاحتجاجات وسط مخاوف من انهيار الوضع.

وافادت مصادر ملاحية في مطار عدن بان طائرة اماراتية وصلت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء وقامت بنفقل فريق من الخبراء الامريكيين التابعة لشركة "Spear Operations Group" التي تستخدمها الولايات المتحدة لتعقب من تصفهم بالارهابيين جنوب اليمن.

وجاءت عملية الاجلاء بعد تحذيرات اطلقتها السفارة الامريكية في ابوظبي لرعايها وقواتها في عدن من مغبة انهيار الوضع الامني في مدينة عدن الخاضعة لسيطرة المیلیشیات الموالية للامارات والتي تشهد اعمال فوضى وعنف جراء تدهور الوضع على كافة المستويات.