الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١
٠٤:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

بيان هام للسيد نصرالله لأهالي بعلبك الهرمل بشأن "صهاريج الوقود"

بيان هام للسيد نصرالله لأهالي بعلبك الهرمل بشأن
الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

طالب الأمين العام لحركة المقاومة الاسلامية في لبنان السيد حسن نصرالله أهالي منطقة بعلبك الهرمل بعدم القيام بأي تجمعات شعبية استقبالا لقافلة الصهاريج الناقلة للوقود يوم الخميس.

العالم- لبنان

وقال السيد حسن نصرالله في بيان صادر عن مكتبه : "أرجو من أهلنا الشرفاء والأخوة في حزب الله في منطقة بعلبك الهرمل عدم القيام بأي تجمعات شعبية"

وتابع سيد المقاومة: "لقد اطّلعت على التحضيرات الشعبية والإعلامية القائمة في منطقة بعلبك الهرمل لاستقبال قافلة الصهاريج الناقلة للوقود يوم الخميس، وأنا أعرف حجم التفاعل الشعبي الكبير والصادق من قبل أهلنا الشرفاء مع هذه الخطوة، فإنني أولاً أشكر لهم هذا التفاعل وهذا الاحتضان المتواصل منذ عشرات السّنين، وثانياُ أرجو منهم ومن الأخوة المسؤولين في حزب الله في المنطقة عدم القيام بأي تجمعات شعبية أثناء مرور القافلة وذلك حفاظاً على سلامة الجميع وراحتهم وتسهيلاً لعملية النقل في أفضل ظروف ممكنة... أكرر شكري لمحبتكم واعتزازكم".

يذكر أنه استقبل الامين العام لحركة الأمة اللبنانية الشيخ عبدالله جبري، وفدا من حزب الله في بيروت، استعرض مجمل التطورات المحلية والإقليمية، وتم التأكيد على المبادرة الهامة التي أعلن عنها سماحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في شأن توفير المحروقات للمؤسسات الإنسانية التي هي أكثر حاجة لهذه المادة، وللمواطنين، مما سيسهم حتما في كسر حلقة الاحتكار السوداء.

روابط ذات صلة

ارتفاع أسعار الاستهلاك في لبنان بنسبة 24,08% في تموز 2021

الخازن: لبنان لا يحتمل مزيدًا من الفراغ والإنهيار

لبنان.. هل يملكون شجاعة الاعتذار؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تسوية أوضاع 600 شخص في دير الزور ضمن المصالحات الوطنية السورية

السعودية تشتري القبة الحديدية من 'إسرائيل'.. ماذا بعد؟

مصر.. الكشف عن ملابسات مقتل مهندس الدقهلية بعد اختفائه 11 يوما

بيان هام للسيد نصرالله لأهالي بعلبك الهرمل بشأن "صهاريج الوقود"

عبداللهيان يؤكد على ضرورة توسيع العلاقات بين إيران ولبنان

شاهد بالفيديو.. أزمة امنية كبيرة تدفع الاحتلال التخبط في القدس والضفة جراء..