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مندوب ايران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب ابادي يستنكر الادعاءات بشان التعرض لاحد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

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