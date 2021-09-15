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طهران: اميركا ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في البلدان الخاضعة للحظر

طهران: اميركا ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في البلدان الخاضعة للحظر
الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

قال سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف إنه لأمر مخز أن تواصل الولايات المتحدة نهجها الإدماني لفرض اجراءات حظر ظالمة على الدول النامية وارتكاب انتهاكات جسيمة ومنهجية وواسعة النطاق لحقوق الإنسان في البلدان الخاضعة للحظر.

العالم- ايران

واكد "إسماعيل بقائي هامانه " سفير ايران ومندوبها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف في كلمته باليوم الثاني للاجتماع 48 لمجلس حقوق الإنسان على التزام ايران بدعم تعزيز حقوق الإنسان ، وقال ان مسؤولية الحكومات عن حماية حقوق الإنسان لشعوبها مفترضة ، لكن هذا لا ينبغي أن يمنع آليات حقوق الإنسان من التصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لشعب بلد ما بسبب الإجراءات غير القانونية لدول اخرى.

* إيران تطالب بحكومة شاملة في أفغانستان

واشار بقائي هامانه في كلمته اليوم الاربعاء الى التدخلات العسكرية الاجنبية والحظر اللاانساني وقال انه من العار أن تواصل الولايات المتحدة نهجها الإدماني في فرض اجراءات حظر ظالمة على الدول النامية وارتكاب انتهاكات جسيمة ومنهجية وخطيرة وان ترتكب انتهاكا جسيما ومنهجيا وواسعا لحقوق الإنسان بحق شعوب البلدان الخاضعة للحظر.

ولفت مندوب ايران الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف ، إلى الوضع المأساوي في أفغانستان كمثال واضح على التدخل العسكري الأجنبي ، وقال ان تركة 20 عامًا من التدخل العسكري بقيادة الولايات المتحدة في أفغانستان كانت القتل والدمار وزيادة إنتاج المخدرات ، واليأس والانقسام.

كما أكد أن الجمهورية الإسلامية الايرانية تدعو إلى تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان تعكس تطلعات الشعب وتمثل التنوع العرقي والديني في البلاد ، وتحترم حقوق الإنسان لجميع الأفغان وان الامر رهن بعملية سلام بقيادة أفغانية وتكون تحت ملكية وسيطرة الأفغان.

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