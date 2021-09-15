شاهد.. ما اهداف ايران من الانضمام لمنظمة شنغهاي؟

العالم - خاص بالعالم

واضاف مير اشرفي في حوار خاص مع قناة العالم خلال برنامج "من طهران": وبما ان دول هذه المنظمة هي دول كبرى من ناحية الانتاج والسكان مثل الصين والهند وروسيا فهي ترسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.

واكد مير اشرفي ان ايران تتطلع للعضوية في هذه المنظمة وتعدد شركائها التجاريين ولديها تعاون متعدد الاطراف ايضا وفي الحقيقة يمكن لهذه التعاونات ان تقلل الضغوط على ايران لادنى مستوياتها ويتمكن من صياغة مقاومة بالنسبة للتعاون الاقتصادي والتجاري كما لدينا قواسم اجتماعية وتجارية وعريقة مع دول منظمة شنغهاي.

وكشف مساعد وزير الاقتصاد: "بالتالي نعتقد ان انشاء وتوسيع رقعة التجارة الدولية يمكن ان يساعد على رفع مستوى التجارة الدولية ويساعدنا على رفع مستوى رفاهية شعبنا او في ضمن المجموعة ايضا مجموعة شنغهاي او فيما يخص التعاون مع دول الجوار وهذه هي من اهم الاهداف التي تتابعها ايران في الانضمام الى المنظمة".

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