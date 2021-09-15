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لبنان: مشاورات سياسية قبل جلسة  الثقة لحكومة ميقاتي

لبنان: مشاورات سياسية قبل جلسة  الثقة لحكومة ميقاتي
الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

بعد انتهاء لجنة صوغ البيان الوزاري هناك مشاورات سياسية قبل جلسة الثقة لحكومة نجيب ميقاتي لنيل الثقة من مجلس النواب.

العالم_لبنان

و في السياق زار ليلة الأربعاء وفد من تكتل لبنان القوي برئاسة النائب جبران باسيل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وهنأه على تشكيل الحكومة واشاد بموقفه لناحية احترام الأصول الميثاقية والدستورية في عملية التأليف بالاتفاق والشراكة مع رئيس الجمهورية.

كذلك عرض له الوفد المطالب الصادرة عن التكتل والمتعلقة بالبيان الوزاري، وما قد أخذ منها وما تبقى؛
وحصل حوار إيجابي وبناء حول برنامج عمل الحكومة وخطتها الإصلاحية لكيفية وقف الإنهيار والنهوض بالوضع الإقتصادي والمالي وحول ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وعلى حق المغتربين بالإقتراع.
وقد تم الإتفاق على التعاون البناء بين التكتل والحكومة في المجلس النيابي بما يسهل إقرار القوانين الإصلاحية ومساعدة الحكومة بدعمها على تنفيذ البرامج والإجراءات الإنقاذية او بمعارضتها في حال عدم الالتزام بذلك.
وسيجتمع التكتل لاحقاً، وبعد إقرار الحكومة للبيان الوزاري بصيغته النهائية لإتخاذ الموقف النهائي من عملية اعطاء الثقة او حجبها.

أكدت مصادر مقربة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن اجتماع رئيس الحكومة مع تكتل لبنان القوي كان جيداً جداً والأخير سيصدر بياناً بعد قليل يؤكد فيه انه سيمنح الحكومة الثقة.

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