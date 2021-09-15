محاسبة الرياض: مسرحية امريكية لدفعها لاحضان الكيان الصهيوني

العالم – خاص بالعالم

وقال الباحث والمحلل السياسي عوني الحمصي، ان العلاقات الاستراتيجية الامريكية تهدف الى دخول وتقسيم المنطقة من خلال الفوضى الخلاقة.

واضاف ان امريكا تستخدم القوى الاقليمية التي كانت داعمة في هذا المشروع لاعادة رسم الخارطة مرة اخرى وهم ضمن اطار هذا المشروع منهم السعودية وتركيا والكثير من البلدان.

وتابع الى ان الخطوة البديلة بعد فقدان الولايات المتحدة الامريكية اهم ورقة لديها في المنطقة وهي الاستثمار في الارهاب نتيجة محور المقاومة وصمود سوريا ادى لبحثها عن آلية جديدة.

واكد ان امريكا لكي تستمر بهذا المشروع ستلجأ لنفس الاسلوب حتى مع حلفائها مضيفا ان سحب الباتريوت وغيرها انما هي ذريعة لمساعدة السعودية كونها عرابة التطبيع مع الكيان الصهيوني في المنطقة.

واشار الى ان مشهدا وعاملا دافعا للسعودية للجوء الى الكيان اكثر مما هو محاسبة الولايات المتحدة للمتورطين في احداث الحادي عشر من ايلول.

وكشف ان الدليل هو انه منذ البداية وهناك سعوديون متورطون بهذه الاحداث ولم يتم محاسبتهم.

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