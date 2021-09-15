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قتيل و4مصابين برصاص لميلشيات هادي بالمكلا في حضرموت

قتيل و4مصابين برصاص لميلشيات هادي بالمكلا في حضرموت
الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

سقط قتيل و 4 مصابين برصاص "قوات الأمن" في حكومة المستقيل عبد ربه منصور هادي بمدينة المكلا في محافظة حضرموت شرقي اليمن، بحسب ما ذكرت وسائل اعلام محلية.

العالم- اليمن

وتوسعت رقعة الاحتجاجات الشعبية الغاضبة في حضرموت، الاربعاء وعمت معظم مدن الساحل للمطالبة بالخدمات شبه المعدومة كالكهرباء ومعالجة الأوضاع المعيشية المتأزمة في ظل استمرار انهيار العملة التي أثر على معظم المجالات.

وأمس الثلاثاء قطع المحتجون الطرق الرئيسية في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت الغنية بالنفط، بما فيها الطريق الدولي الممتد إلى العاصمة عدن جنوباً حتى المهرة شرقاً.

وسدت شوارع المدينة بالأحجار من المداخل الشرقية روكب بويش والغربية فوة، وأحرقت إطارات السيارات لمنع الحركة المرورية، وشلت الحياة في المدينة طوال يوم أمس.

ومنع محتجون في مدينة بروم شاحنات النقل من المرور وأعادوها من حيث قدمت.

وتزامنت احتجاجات المكلا مع اندلاع موجة من الاحتجاج الآخر في عدن مدفوعة بنفس المطالب والقضايا التي تعانيها معظم المدن الجنوبية.

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