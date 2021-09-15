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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يدعو في بيان لعدم القيام بأي تجمعات شعبية في منطقة بعلبك أثناء مرور قافلة الصهاريج الناقلة للوقود

الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

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