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غريب آبادي: المجتمع الدولي أعمى إزاء نشاطات إسرائيل النووية

غريب آبادي: المجتمع الدولي أعمى إزاء نشاطات إسرائيل النووية
الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

علق مندوب إيران لدى المنظمات الدولية كاظم غريب آبادي على تصريحات نظيره الإسرائيلي جلعاد أردان، الذي اعتبر أن وكالة الطاقة الذرية عمياء عن نشاطات إيران النووية لأكثر من 7 أشهر.

العالم-إيران

وانتقد آبادي "صمت الوكالة" بشأن الترسانة النووية التي تمتلكها إسرائيل، قائلا إن "المجتمع الدولي تعامى لأكثر من خمسة عقود إزاء نشاطات إسرائيل وكذلك الأمر بالنسبة للوكالة التي لا تشرف على نشاطات إسرائيل النووية".

وأضاف أنه "من المضحك أن نسمع هذه الادعاءات من كيان لم يلتزم بأي من المعاهدات الدولية لنزع السلاح والحد من الانتشار النووي".

وتابع أن "الحديث عن عدم إشراف الوكالة على نشاطات إيران في الأشهر السبعة الماضية هو محاولة لخداع الرأي العام... إيران ملتزمة باتفاق الضمانات مع الوكالة وتعمل تحت إشرافها وفق هذا الاتفاق".

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