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مراسل العالم: رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي يعلن حالة الطوارئ في المحافظات الجنوبية على خلفية الإحتجاجات الواسعة

الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

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