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الانسحاب الامريكي من العراق وتبديل قواعد اللعبة

الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

هل يبدل الانسحاب الامريكي القريب من العراق قواعد اللعبة السياسية؟

العالم - مع الحدث

وماذا عن تقدم خيار التقارب بين المتنافسين بدل الحاجة للقتال بهدف التحرير؟ وكيف سيكون شكل التحالفات المعقودة للتغيير في نتائج الانتخابات المقبلة؟ ولماذا يقصف مجددا الحشد الشعبي في البوكمال على الحدود السورية العراقية مع نفي امريكي بالتورط؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يُبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش هذه الحلقة كل من الباحث السياسي الدكتور محمد مرتضى، ومدير مركز الأتحاد للدراسات محمود الهاشمي، والمتحدث بإسم حركة حقوق علي فضل الله.

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