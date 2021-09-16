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عمليات البصرة تؤكد استعدادها لحماية المراكز الانتخابية

عمليات البصرة تؤكد استعدادها لحماية المراكز الانتخابية
الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد عمليات البصرة اللواء عبد الحسين الماجدي، ان القوات الامنية على أتم الاستعداد لحماية المراكز الانتخابية.

العالم - العراق

وقال الماجدي خلال تفقده القوات الأمنية المكلفة بحماية المراكز الانتخابية في بيان، أن "القوات الأمنية في أتم الاستعداد لحماية مراحل عملية انتخابات مجلس النواب العام والخاص وكذلك حماية المخازن الرئيسية للمواد الحساسة ضمن قاطع المسؤولية".

وتابع: "كما يجب الأخذ بعين الاعتبار بأن هناك مراقبين دوليين يقومون بزيارة بعض المراكز الانتخابية وهناك صحفيين يغطون عملية الإقتراع لذا يجب التفكير بحمايتهم وتخصيص باجات لتسهيل حركتهم ، بالتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات ".

وأضاف قائد العمليات أن "فكرة القيادة تأمين الحماية لجميع مراحل الإنتخابات من خلال مسك الطرق المؤدية من وإلى المراكز الانتخابية".

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