مسؤول : اللاجئون الاجانب سيحصلون على لقاح كورونا في ايران

العالم - ايران

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى الاربعاء، بين "همتي" ورئيس مكتب لجنة الصليب الاحمر الدولية في ايران "يوهان ناس باؤور".

ولفت رئيس الهلال الاحمر الايراني، بأن الجانب الاكبر من نشاطات هذه الجمعية الوطنية على مدى 18 شهرا مضت، تعود الى مكافحة كورونا بالتعاون مع وزارة الصحة والعلاج، التي تلقت خدمات كبيرة من الهلال الاحمر خلال هذه الفترة.

وبحسب همتي، ان 70 بالمئة من اللقاحات الاجنبية، تم استيرادها بواسطة جمعية الهلال الاحمر الوطنية، ومن خلال دعم الجهات المحلية والدولية المعنية.

وفي معرض الاشارة الى الازمة الافغانية، قال همتي : ان جمعية الهلال الاحمر الايرانية قدمت على مدى الشهرين الاخيرين، حيث تصاعدت وتيرة الصراعات في افغانستان، قدمت مساعدات كبيرة الى النازحين واللاجئين الافغان واستقبلتهم داخل مخيمات مؤقتة.

من جانبه اعرب مندوب الصليب الاحمر الدولي في ايران، عن استعداده للتعاون الشامل مع جميعة الهلال الاحمر الوطنية؛ بما في ذلك توفير الخدمات والمساعدات الانسانية والفنية المتعلقة بالحد من تفشي فيروس كورونا، بين اللاجئين الافغان.