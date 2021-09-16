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شاهد..هل الانسحاب الاميركي من العراق ينعكس على سوريا؟

الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

رأى الباحث السياسي محمد مرتضى ان سياسات واستراتيجية واشنطن الاخيرة في المنطقة، جعلت المنطقة امام مخاض تحول كبير ومصيري.

العالم - خاص بالعالم

وقال مرتضي في حديث لبرنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الاخبارية: ان انسحاب اميركا من افغانستان ومن ثم حديثها عن التراجع في المنطقة، واخيراً الانسحاب من العراق جعل المنطقة امام تحول ومخاض كبير ومصيري لتكون خالية من الوجود الاميركي.

واضاف: مرتضى ان العراق امام مشهد سياسي جديد وهو عراق بدون اميركا او على الاقل بدون قوة عسكرية اميركية فاعلة متواجدة فيه.

واوضح مرتضى ان انسحاب اميركا من العراق سيؤدي الى انسحابها من سوريا باعتبار انه لا وجود للاحتلال الاميركي في سوريا من دون وجوده في العراق، الامر سيجعل المنطقة خالية من الوجود الاميركي لطالما طرحتها الجمهورية الاسلامية الايرانية على الاقل لتكون ثمن دماء الشهيد قاسم سليماني.

واكد مرتضى ان الانسحاب الاميركي من العراق سيكون له تأثير مباشر على الانتخابات العراقية المقلبة المقرر اجراؤها في 10 من اكتوبر.

واستبعد مرتضى ان يصبح العراق خاليا بالكامل من التدخل او الاثر الاميركي بعد انسحاب القوات الاميركية منه، موكداً ان اميركا تمارس الضغط والتدخل في السياسات الداخلية في الكثير من الدول، والعراق سيكون واحدا من تلك الدول من خلال منظمات المجتمع المدني او من خلال بعض الشخصيات والرموز.

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