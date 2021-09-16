مراسل العالم: قافلة صهاريج الوقود الايراني تصل إلى الأراضي اللبنانية

العالم- مراسلون

وافاد مراسل العالم بان الشارع اللبناني يترقب وصول الصهاريج التي تحمل الوقود الايراني من سوريا، مشيراً الى ان أولى شحنات الوقود الايراني ستصل الى الاراضي اللبنانية اليوم.

وقال مراسلنا الزميل حسين عزالدين في بيروت، ان الوقود الايراني سيصل الى لبنان على عدة دفعات، وسيتم توزيع المحروقات على بعض المراكز الحيوية مجانا.

هذا وكانت قوافل صهاريج المازوت الإيراني قد انطلقت من مرفأ بانياس السوري باتجاه لبنان، ومن المنتظر أن تصل اليوم الى منطقة البقاع لتفريغ حمولتها.



وتظهر المشاهد اللافتات المرحبة بالصهاريج، وتقول إن الوعد الصادق للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قد حقق نصرا جديدا.

وأكدت الجهات المنظمة أن الاتصالات التي تتواتر للحصول على كميات من المازوت الإنقاذي تشمل جميع المناطق اللبنانية في الشمال والجنوب والبقاع والجبل والعاصمة بيروت، مشيرة الى أن توزيع المازوت سيشمل القطاعات الصحية والاقتصادية والمدارس والأفران وشبكات توليد الطاقة في لبنان.

يشار الى انه تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعدد كبير من الصهاريج تقف على جانب الطريق.

ولاحقا تبين من لافتات الطريق ان شاحنات الوقود هذه التي يصل عددها الى 150 هي بانتظار نقل الوقود الايراني من سوريا الى لبنان.

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