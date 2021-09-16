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مصادر لبنانية: قافلة صهاريج الوقود الايراني لكسر الحصار الاميركي دخلت الى الاراضي اللبنانية وباتت طلائعها على جسر العاصي في قضاء الهرمل

الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

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شاهد بالفيديو.. مراسل العالم: قافلة صهاريج الوقود الايراني تصل إلى الأراضي اللبنانية

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