أمين عام محطات الأمانة في لبنان شرح كيفية توزيع  المازوت الإيراني

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وقال اليوم الخميس الى أن هناك إحصاءات لدى محطات الأمانة عن كل ما ذكره الأمين العام لحزب الله​ ​ ​السيد حسن نصرالله​، ونحن سنستقبل ​المازوت​ الخميس ونفرغها في المخازن ثم نوزعها عبر ​شاحنات​ الأمانة وقد نستعين بغيرها.

وعن موصافات المازوت الإيراني بظل حديث عن رداءة جودته، شدد عليق على أن المازوت الإيراني سيكون أحمرا بمواصفات عالية ونسبة الكبريت متدنية فيه، وأضاف: طلبنا 150 موظفا جديدا للعمل بمجال توزيع ​المحروقات​ وهناك عدد من المتطوعين.

وأشار الى أنه لن تغطي حاجة السوق اللبناني كليا بل تساعد في تخفيف ​الأزمة​.

القافلة تضم 150 صهريج و كل صهريج من قافلة كسر الحصار يحمل نحو 50 ألف ليتر من مادة المازوت.