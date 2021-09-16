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أمين عام محطات الأمانة في لبنان شرح كيفية توزيع  المازوت الإيراني

أمين عام محطات الأمانة في لبنان شرح كيفية توزيع  المازوت الإيراني
الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٢ بتوقيت غرينتش

بينما دخلت  قافلة الصهاريج  إلى الأراضي اللبنانية وباتت طلائعها على جسر العاصي في منطقة الهرمل شرق لبنانشرح  المدير العام لمحطات الأمانة  في لبنان أسامة عليق،  كيفية توزيع المازوت الإيراني .

العالم_لبنان

وقال اليوم الخميس الى أن هناك إحصاءات لدى محطات الأمانة عن كل ما ذكره الأمين العام لحزب الله​ ​ ​السيد حسن نصرالله​، ونحن سنستقبل ​المازوت​ الخميس ونفرغها في المخازن ثم نوزعها عبر ​شاحنات​ الأمانة وقد نستعين بغيرها.

وعن موصافات المازوت الإيراني بظل حديث عن رداءة جودته، شدد عليق على أن المازوت الإيراني سيكون أحمرا بمواصفات عالية ونسبة الكبريت متدنية فيه، وأضاف: طلبنا 150 موظفا جديدا للعمل بمجال توزيع ​المحروقات​ وهناك عدد من المتطوعين.

وأشار الى أنه لن تغطي حاجة السوق اللبناني كليا بل تساعد في تخفيف ​الأزمة​.

القافلة تضم 150 صهريج و كل صهريج من قافلة كسر الحصار يحمل نحو 50 ألف ليتر من مادة المازوت.

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