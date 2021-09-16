هكذا وصف السفير البحريني لدى أمريكا العلاقات مع الكيان الإسرائيلي

العالم - البحرين

ونُقل عن الدبلوماسي البحريني وصفه لهذا الاختراق بأنه "يقرب المنطقة من السلام الشامل ويجعل منا قدوة للآخرين للسير على نفس الطريق" حسب تعبيره.

وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن السفير البحريني بواشنطن الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة، شارك في اجتماع نظمه ما يسمى "معهد الاتفاق الإبراهيمي للسلام" في واشنطن، بحضور جاريد كوشنر، رئيس المعهد، وبمشاركة السفير الإماراتي هناك، يوسف العتيبة، وسفير "إسرائيل" جلعاد أردان، "ودار النقاش حول الذكرى السنوية الأولى للتوقيع على اتفاقية التطبيع، وأهم الإنجازات التي تم تحقيقها خلال هذه السنة"حسب قولها.

ونُقل عن السفير البحريني لدى الولايات المتحدة إعرابه "عن فخره بالخطوة الشجاعة التي اتخذتها مملكة البحرين بالتوقيع على تأييد التطبيع مع الكيان الإسرائيلي تحت إطار "الاتفاق الإبراهيمي"، والتي تعكس رؤية الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة ..."، مشيرا في السياق إلى " زيارته الأخيرة إلى المعبد اليهودي في العاصمة المنامة، والتي استشعر من خلالها مدى انتشار ثقافة التسامح والتعايش السلمي بين جميع فئات المجتمع في مملكة البحرين".

وزعم السفير إلى " الإنجازات التي تم تحقيقها خلال السنة الأولى من التوقيع على تأييد السلام مع 'إسرائيل' تحت إطار الاتفاق الإبراهيمي، والتي شملت التوقيع على 15 مذكرة تفاهم و 4 اتفاقيات في العديد من المجالات المختلفة، بما فيها المجالات السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والثقافية والسياحية".