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مراسل العالم: الجماهير اللبنانية في منطقة العين تحيي قافلة الوقود الايراني

الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

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