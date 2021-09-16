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مراسل العالم: قافلة ثانية من صهاريج الوقود الايراني ستصل بعد لحظات الاراضي اللبنانية

الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٣ بتوقيت غرينتش

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