مراسل العالم: القافلة الثالثة للوقود الايراني تعبر منطقة العين باتجاه بعلبك وننتظر القافلة الرابعة

قناة العالم
الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١
٠٨:٥٨ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
سفير إيران لدى المنظمات الدولية بفيينا: نهج الوكالة الدولية الذرية غير البناء والمتسرع تجاه إيران قد يصبح عقبة أمام التعامل المستقبلي بين الجانبين
الخارجية الصينية: التعاون بين أمريكا وبريطانيا وأستراليا حول الغواصات النووية يضر بنظام حظر الانتشار النووي
الدفعتان الثالثة والرابعة من الصهاريج المحمّلة بالمازوت الإيراني في طريقها للدخول إلى الأراضي اللبنانية
مراسل العالم: اكثر من 50 صهريجا محملا بالوقود يصل حتى الان الى الاراضي اللبنانية
مراسل العالم في لبنان: هناك انتشار كثيف للمواطنين على الطرقات منذ الصباح الباكر بانتظار قوافل صهاريج الوقود
مراسل العالم: القافلة الثالثة للوقود الايراني تعبر منطقة العين باتجاه بعلبك وننتظر القافلة الرابعة
الدفعتان الثالثة والرابعة من الصهاريج المحمّلة بالمازوت الإيراني في طريقها للدخول إلى الأراضي اللبنانية
الخارجية الصينية: التعاون بين أمريكا وبريطانيا وأستراليا حول الغواصات النووية يضر بنظام حظر الانتشار النووي
مراسلة العالم: وحدات الجيش السوري تبدأ بالانتشار في أطراف بلدة المزيريب بريف درعا الغربي مع استمرار تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين
مراسل العالم: قافلة ثانية من صهاريج الوقود الايراني ستصل بعد لحظات الاراضي اللبنانية
مراسل العالم: القافلة الثالثة للوقود الايراني تعبر منطقة العين باتجاه بعلبك وننتظر القافلة الرابعة
الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠٤ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
انقلاب الصورة
هكذا أوفى السيد نصرالله بوعده كسر الحصار الامريكي
الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٩
مع الحدث
الانسحاب الامريكي من العراق وتبديل قواعد اللعبة
الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣٨
مع الحدث
غزة والضفة والانتفاضة بوجه الاحتلال
الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٥
خاص بالعالم- مراسلون
لقاء بوتين- الاسد، ووصول المحروقات الى لبنان
الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٧
مع الحدث
كيف كسر محور المقاومة حصاراً علی امتداد 3 بلدان؟
الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٩
انقلاب الصورة
شاهد.. أكبر هزيمة في تاريخ الولايات المتحدة
الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٥
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
حماس تصف اقتحام المستوطنين اليوم للأقصى بالخطير جدا
اتفاق شراكة جديد بين أمريكا وبريطانيا وأستراليا..الصين ترد
سباق لإبعاد نواكشوط عن محور التطبيع مع الكيان الاسرائيلي
صحيفة تكشف السر وراء رضوخ الاحتلال لمطالب الأسرى الفلسطينيين
انطلاق الحملات الانتخابية لأول انتخابات برلمانية في قطر
نائب رئيس الوزراء الأفغاني تعليقا على خبر إصابته.. أنا بخير وبصحة جيدة
مقالات و تحليلات
هل الانسحاب الامريكي من العراق يؤثر على العملية الانتخابية؟
موقع بريطاني: العلاقات الأمريكية السعودية دليل على أن “الحرب على الإرهاب” كانت كذبة
السعودية تشتري القبة الحديدية من 'إسرائيل'.. ماذا بعد؟
هل تخلت إدارة بايدن عن التزاماتها بحماية ال سعود بسحبها لمنظوماتها الدفاعية؟
لبنان..ملعب المقاومة وجرأة التحدي كسر الحصار…
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2021 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.